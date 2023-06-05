Бывший главный тренер «Алании» и «Химок» Спартак Гогниев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, что ждёт предложений по работе.

«Появится предложение, я его рассмотрю, и хотелось бы работать. Много осталось недосказанности, можно так сказать. Да, я нахожусь в ожидании предложений по работе. Каждый тренер хочет работать, чтобы воплотить свои идеи!» - сказал Гогниев.

Последним клубом 42-летнего специалиста стали подмосковные «Химки». Под руководством Гогниева команда выиграла один матч, три раза сыграла вничью и потерпела 15 поражений.

По итогам сезона-2022/23 «Химки» покинули Премьер-лигу и в следующем сезоне сыграют в Первой лиге.