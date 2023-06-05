Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбурге» не рассматривают вариант с подписанием Щенникова

05 Июня 2023 • 16:31 Комментировать

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном заключении контракта с защитником московского ЦСКА Георгием Щенниковым.

«Так далеко не думали, кандидатуру Щенникова не рассматривали. Может, в порядке изучения или оценки что‑то и было, но я только в последний момент подключаюсь», - приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Напомним, что 32-летний футболист покинет ЦСКА по окончании сезона, так как было принято решение не продлять с ним соглашение.

За основную команду ЦСКА Щенников дебютировал в 2009 году и с тех пор провел 367 матчей, отметившись десятью забитыми мячами и 12 результативными передачами партнёрам по команде. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Георгий Щенников Оренбург Василий Еремякин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июня
17:53 · Россия. Премьер-лига
Медина ответил на вопрос, останется ли он в ЦСКА
17:48 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Медина выбрал лучшего футболиста РПЛ
17:42 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» хочет забрать игрока у «Оренбурга»
17:41 · Россия. Премьер-лига
«Он не хуже Лещука сейчас»: Радимов предложил необычный вариант вратаря для «Динамо»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «У «Спартака» не было никаких шансов занять второе место»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: Я не мечтаю вернуться в «Спартак»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Аршавин считает Сафонова лучшим голкипером РПЛ сезона-2022/23
17:17 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» создают правление – в него войдёт Семак
17:13 · Россия. Премьер-лига
Рианчо сообщил о готовности вернуться в Россию
17:05 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский — о попадании самолёта в грозу: «Я даже не понял, сколько мы летели»
16:55 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита»: Никто не собирается удерживать Малкома насильно
16:47 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов: «Серебро — абсолютно заслуженная награда для ЦСКА»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Аршавин - о Семаке: «Он - чемпион и лучший» 2
16:34 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» рассказали о состоянии Глушакова в преддверии стыковых матчей
16:31 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» не рассматривают вариант с подписанием Щенникова
Все новости
Рекомендуем