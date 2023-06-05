В «Оренбурге» не рассматривают вариант с подписанием Щенникова

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном заключении контракта с защитником московского ЦСКА Георгием Щенниковым.

«Так далеко не думали, кандидатуру Щенникова не рассматривали. Может, в порядке изучения или оценки что‑то и было, но я только в последний момент подключаюсь», - приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Напомним, что 32-летний футболист покинет ЦСКА по окончании сезона, так как было принято решение не продлять с ним соглашение.

За основную команду ЦСКА Щенников дебютировал в 2009 году и с тех пор провел 367 матчей, отметившись десятью забитыми мячами и 12 результативными передачами партнёрам по команде.