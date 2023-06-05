Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Монсон: Месси в РПЛ? Думаю, это возможно

05 Июня 2023 • 16:25 Комментировать (1)

Экс-боец ММА Джефф Монсон признался, что хотел бы видеть аргентинского нападающего Лионеля Месси в РПЛ.

«Конечно, я хотел бы видеть Лионеля Месси в чемпионате России. Думаю, это возможно — у России хорошие отношения с Аргентиной», — приводит слова Монсона портал «РБ Спорт».

Однако бывший спортсмен добавил, что для подписания звездного аргентинца российской команде придется выложить очень много денег, ведь Месси является одним из лучших футболистов за всю историю.

Последние два сезона Месси провел во французском «ПСЖ», за который провел 75 матчей, забил 32 мяча и отдал 35 результативных передач.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Джефф Монсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Zenituwka
05 Июня 2023 в 17:40
Да какой нафиг Месси? Во сказочник то )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июня
18:01 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Родины» Парфёнов: «Понятна структура «Пари НН», но нам важно думать, что мы будем делать»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Медина ответил на вопрос, останется ли он в ЦСКА
17:48 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Медина выбрал лучшего футболиста РПЛ
17:42 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» хочет забрать игрока у «Оренбурга»
17:41 · Россия. Премьер-лига
«Он не хуже Лещука сейчас»: Радимов предложил необычный вариант вратаря для «Динамо»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «У «Спартака» не было никаких шансов занять второе место»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: Я не мечтаю вернуться в «Спартак»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Аршавин считает Сафонова лучшим голкипером РПЛ сезона-2022/23
17:17 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» создают правление – в него войдёт Семак
17:13 · Россия. Премьер-лига
Рианчо сообщил о готовности вернуться в Россию
17:05 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский — о попадании самолёта в грозу: «Я даже не понял, сколько мы летели»
16:55 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита»: Никто не собирается удерживать Малкома насильно
16:47 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов: «Серебро — абсолютно заслуженная награда для ЦСКА»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Аршавин - о Семаке: «Он - чемпион и лучший» 2
16:34 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» рассказали о состоянии Глушакова в преддверии стыковых матчей
Все новости
Рекомендуем