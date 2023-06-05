Монсон: Месси в РПЛ? Думаю, это возможно

Экс-боец ММА Джефф Монсон признался, что хотел бы видеть аргентинского нападающего Лионеля Месси в РПЛ.

«Конечно, я хотел бы видеть Лионеля Месси в чемпионате России. Думаю, это возможно — у России хорошие отношения с Аргентиной», — приводит слова Монсона портал «РБ Спорт».

Однако бывший спортсмен добавил, что для подписания звездного аргентинца российской команде придется выложить очень много денег, ведь Месси является одним из лучших футболистов за всю историю.

Последние два сезона Месси провел во французском «ПСЖ», за который провел 75 матчей, забил 32 мяча и отдал 35 результативных передач.