Смородская: Игроки «Спартака» меня точно не впечатлили, особенно Соболев

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что не может выделить ни одного футболиста столичного «Спартака» в РПЛ сезона-2022/23.

Спортивный деятель отметила, что не может ответить на вопрос о лучших футболистах этого сезона, однако игроки «красно-белых» её точно не впечатлили, особенно форвард Александр Соболев.

«Для меня и Промес не лучший. Их нельзя назвать худшими, но и лучшими тоже», - приводит слова Смородской «Чемпионат».

Напомним, что подопечные Гильермо Абаскаля по итогам чемпионата расположились на третьей строчке в турнирной таблице, уступив ЦСКА четыре балла.