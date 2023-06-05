Экс-полузащитник мадридского «Реала» Альваро Фидальго, ныне выступающий за мексиканскую «Америку», попал в сферу интересов московского «Спартака». Об этом сообщает телеграм-канал «Спартак Информ». Ранее агент футболиста заявил о том, что 26-летний испанец находится в шорт-листе российских клубов.

В текущем сезоне Фидальго принял участие в 41 матче с учетом всех турниров, в которых забил три гола и записал на свой счет восемь результативных передач. Трудовой договор игрока с «Америкой» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.