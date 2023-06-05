Владимир Быстров - о «Спартаке»: «Как будто не команда профессионалов, а сборище дилетантов»

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров высказался выступлений столичного клуба в сезоне-2022/23.

Экс-игрок сборной России отметил, что «красно-белым» нужно сосредоточиться на футболе, а не на каких-то ошибках, ведь по сезону это мешало футболистам проявлять себя.

«Нелепые удаления, споры. Как будто не команда профессионалов, а сборище дилетантов», - написал Быстров в своём телеграм-канале

Напомним, что «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ, уступив ЦСКА четыре очка, а в Кубке России выбыл от тольяттинского «Акрона» во втором этапе 1/2 финала Пути регионов.