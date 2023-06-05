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«Урал» объявил о трансфере Аюпова из «Оренбурга» официально

05 Июня 2023 • 16:03 Комментировать

Полузащитник Тимур Аюпов перебрался из «Оренбурга» в «Урал». Об этом екатеринбургский клуб сообщил в своем телеграм-канале. Трудовой договор между сторонами подписан на два года.

«Желаем Тимуру скорейшей адаптации в нашей команде и успехов на футбольном поле. Добро пожаловать в оранжево-черную семью, Тимур», — написала пресс-служба «шмелей».

Игрок защищал цвета оренбургского клуба с 2019 года. В минувшем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 27 матчах во всех турнирах и стал автором четырех забитых мячей. Согласно данным портала Transfermarkt стоимость Аюпова составляет один миллион евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Оренбург трансферы футбола - лето 2023 Тимур Аюпов Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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