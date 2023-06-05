Полузащитник Тимур Аюпов перебрался из «Оренбурга» в «Урал». Об этом екатеринбургский клуб сообщил в своем телеграм-канале. Трудовой договор между сторонами подписан на два года.

«Желаем Тимуру скорейшей адаптации в нашей команде и успехов на футбольном поле. Добро пожаловать в оранжево-черную семью, Тимур», — написала пресс-служба «шмелей».

Игрок защищал цвета оренбургского клуба с 2019 года. В минувшем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 27 матчах во всех турнирах и стал автором четырех забитых мячей. Согласно данным портала Transfermarkt стоимость Аюпова составляет один миллион евро.