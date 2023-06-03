Булыкин и Губерниев приняли участие в празднике в честь 100-летия образования Общества «Динамо»

В САО Москвы в субботу состоялся спортивный праздник в честь 100-летия образования Общества «Динамо». Плохая погода не испортила праздник на Водном стадионе.

Посетители могли поиграть в шахматы и шашки, поучаствовать в эстафетах для всех членом семьи, поиграть в настольные игры, попробовать свои силы в картинге. Также была возможность посоревноваться в пляжном футболе и волейболе.

Мероприятие также посетили экс-футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин, телекомментатор Дмитрий Губерниев и прославленный гимнаст Никита Нагорный, сообщают «Вести Подмосковья».