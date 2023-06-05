Мележиков не стал называть позиции, которые хочет усилить «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о трансферных планах команды этим летом.

«Есть позиции, на которые идет подбор игроков, но озвучивать их не буду. Этот подбор футболистов может постоянно меняться. Однозначно бюджет на трансферы сейчас вам не назову. Мы отталкиваемся от позиций и набора игроков», — цитирует Мележикова Sport24.

Напомним, по итогам минувшего сезона московский «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, завоевав бронзовые медали.

Ранее стало известно, что игроки «Спартака» официально отправились в отпуск, команда вернется к работе 27 июня.

