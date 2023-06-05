Агент Чистякова рассказал об интересе к игроку «Зенита» со стороны других клубов

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«У Чистякова контракт еще на два года, но сегодня он игрок «Зенита». А дальше посмотрим. Есть ли к нему конкретный интерес? Есть. Но от каких клубов не буду говорить», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

Напомним, 29-летний игрок пополнил состав «Зенита» в 2021 году. В минувшем сезоне Чистяков принял участие в 23 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Контракт защитника с «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 2,5 миллиона евро.