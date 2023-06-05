Президент «Урала» Григорий Иванов поделился информацией о трансфере защитника «Визелы» Кики.

«Кики? Мы уже подписали его давно», — сообщил Иванов порталу «РБ Спорт».

Хелио Мартинс, агент Кики, рассказал о том, что стороны подписали трудовой договор на два года.

В минувшем сезоне 28-летний португальский защитник принял участие в 32 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Кики в 600 тысяч евро.

По итогам сезона-2022/23 «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.