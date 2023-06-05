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Экс-игрок «Реала» может продолжить карьеру в России – агент подтвердил эксклюзив

05 Июня 2023 • 15:14 Комментировать

Агент Гелу Родригес, который работает с полузащитником Альваро Фидальго, подтвердил тот факт, что 26-летним полузащитником интересуются российские клубы.

«Да, к нему действительно есть интерес из России, но я не могу называть конкретные команды», - сказал Родригес журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

В настоящий момент Альваро Фидальго выступает в Мексике за клуб «Америка». В своё время испанец прошёл через академию мадридского «Реала». За первую команду «сливочных» Фидальго сыграл один матч. Дело было в кубковой игре против «Мелильи» в декабре 2018 года.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Альваро Фидальго в 7 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Америка РПЛ трансферы футбола - лето 2023 Альваро Фидальго
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