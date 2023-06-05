В ЦСКА подтвердили, что следят за Суторминым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном подписании полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

«У нас есть много футболистов в расширенном списке, включая Сутормина. Но у него действующий контракт с «Зенитом», поэтому, нравится он нам или нет, это ни на что не влияет. Мы не в диалоге с ним», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 29-летний игрок принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями. Контракт Сутормина с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в два миллиона евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заинтересован в услугах Сутормина, однако сам специалист опроверг данную информацию.