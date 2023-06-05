Агент Мойзеса высказался о трансфере в ЦСКА

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Мойзеса, заявил, что переговоры по выкупу игрока пока не стартовали.

«Надеюсь, переговоры о выкупе скоро начнутся», - передает издание «РБ Спорт» слова агента.

Напомним, что «армейцы» арендовали Мойзеса у бразильского «Интернасьонала». В сезоне-2022/2023 защитник принял участие в 35 поединках за москвичей, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.

По итогам минувшего розыгрыша Премьер-лиги ЦСКА стал серебряным призером. Чемпионский титул в пятый раз подряд выиграл «Зенит».