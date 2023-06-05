Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы нападающего «Пари Нижний Новгород» Тимура Сулейманова, в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру», отреагировал на информацию о том, что в услугах форварда заинтересован ЦСКА.

«Комментировать слухи не совсем правильно, я не буду этого делать. Тимур Сулейманов подписал новый контракт с «Пари НН». На сегодняшний день он лидер команды», – сказал Шпинев.

Напомним, в текущем сезоне спортсмен принял участие в 28 матчах. В них он отметился десятью голами и отдал одну результативную передачу. В прошлом сезоне он принял участие в 25 матчах, в которых отметился одним голом и одним результативным пасом.