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Агент Тимура Сулейманова: «Интерес ЦСКА? Не буду комментировать» эксклюзив

05 Июня 2023 • 14:41 Комментировать

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы нападающего «Пари Нижний Новгород» Тимура Сулейманова, в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру», отреагировал на информацию о том, что в услугах форварда заинтересован ЦСКА.

«Комментировать слухи не совсем правильно, я не буду этого делать. Тимур Сулейманов подписал новый контракт с «Пари НН». На сегодняшний день он лидер команды», – сказал Шпинев.

Напомним, в текущем сезоне спортсмен принял участие в 28 матчах. В них он отметился десятью голами и отдал одну результативную передачу. В прошлом сезоне он принял участие в 25 матчах, в которых отметился одним голом и одним результативным пасом.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Тимур Сулейманов Пари НН
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