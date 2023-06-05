Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Выдающийся сезон»: Семак оценил игру Малкома

05 Июня 2023 • 14:30 Комментировать

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре лидера команды Малкома в сезоне-2022/2023.

«Малком почувствовал себя лидером. Он работает и в атаку, и в оборону. Он старается в каждой игре показывать максимум. Заслуженно, что он лучший игрок по итогам чемпионата. Выдающийся сезон», - рассказал специалист в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В завершившемся розыгрыше Премьер-лиги Малком принял участие в 27 поединках, забил 23 мяча и сделал девять результативных передач.

26-летний бразилец играет за «Зенит» с 2019 года, его контракт истекает в конце сезона-2026/2027.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июня
14:50 · Россия. Премьер-лига
Агент Мойзеса высказался о трансфере в ЦСКА
14:30 · Россия. Премьер-лига
«Выдающийся сезон»: Семак оценил игру Малкома
14:23 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Малком может начать деградировать, если не уедет в Европу»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Джикию пригласили на заседание КДК, капитану «Спартака» грозит длительная дисквалификация 1
13:40 · Россия. Премьер-лига
«Урал» сообщил об уходе игрока официально
13:05 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Состав на финал с «Краснодаром»? Оценим, примем решение»
13:05 · Россия. Премьер-лига
Щенников продлил контракт с ЦСКА эксклюзив
12:57 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Чалов – очень умный и разносторонний игрок»
12:52 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Чалов, Обляков и Дивеев способны играть ещё сильнее»
12:46 · Россия. Премьер-лига
Гранат назвал лучшего футболиста РПЛ
12:40 · Россия. Премьер-лига
Геркус оценил результат «Спартака» в РПЛ
12:15 · Россия. Премьер-лига
Президент РПЛ: «Надеюсь, в следующем сезоне интрига будет до последнего тура»
12:11 · Россия. Премьер-лига
Баринов: «Хвича — молодец, я рад за него»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Промес не исключил возможный переход Зиеша в «Спартак»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Ловчев рассказал, что нужно усилить «Спартаку»
Все новости
Рекомендуем