«Выдающийся сезон»: Семак оценил игру Малкома

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре лидера команды Малкома в сезоне-2022/2023.

«Малком почувствовал себя лидером. Он работает и в атаку, и в оборону. Он старается в каждой игре показывать максимум. Заслуженно, что он лучший игрок по итогам чемпионата. Выдающийся сезон», - рассказал специалист в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В завершившемся розыгрыше Премьер-лиги Малком принял участие в 27 поединках, забил 23 мяча и сделал девять результативных передач.

26-летний бразилец играет за «Зенит» с 2019 года, его контракт истекает в конце сезона-2026/2027.