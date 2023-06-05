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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Малком может начать деградировать, если не уедет в Европу»

05 Июня 2023 • 14:23 Комментировать

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал признание нападающего «Зенита» Малкома лучшим футболистом сезона в РПЛ.

«Поздравляю Малкома, надеюсь, он останется в России на следующий сезон. Но это очень тяжело, скорее всего, он уедет. Будет ли Малком деградировать в РПЛ, если не уедет в Европу? Этого я не знаю, возможно», - приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

Малком вместе с «Зенитом» стал чемпионом России. В минувшем розыгрыше Премьер-лиги бразильский нападающий провел 27 поединков, в которых отметился 23 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Франко Камоцци Малком Филипе
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