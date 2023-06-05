Джикию пригласили на заседание КДК, капитану «Спартака» грозит длительная дисквалификация

В матче последнего тура чемпионата России против «Крыльев Советов» защитник «Спартак» Георгий Джикия получил красную карточку, находясь на скамейке запасных. Футболист был удалён за споры с арбитром с употреблением нецензурных слов.

Джикия был приглашён на заседание КДК, о чём рассказал Артур Григорьянц, который возглавляет комитет.

«Рассмотрим удаление Георгия Джикии за нецензурную брань, он приглашён на заседание», - сказал Григорьянц, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» со счётом 0:1. «Красно-белые» финишировали в чемпионате России на третьей позиции.