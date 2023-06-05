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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикию пригласили на заседание КДК, капитану «Спартака» грозит длительная дисквалификация

05 Июня 2023 • 13:59 Комментировать (1)

В матче последнего тура чемпионата России против «Крыльев Советов» защитник «Спартак» Георгий Джикия получил красную карточку, находясь на скамейке запасных. Футболист был удалён за споры с арбитром с употреблением нецензурных слов.

Джикия был приглашён на заседание КДК, о чём рассказал Артур Григорьянц, который возглавляет комитет.

«Рассмотрим удаление Георгия Джикии за нецензурную брань, он приглашён на заседание», - сказал Григорьянц, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» со счётом 0:1. «Красно-белые» финишировали в чемпионате России на третьей позиции.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кдк Рфс Артур Григорьянц Георгий Джикия
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Комментарии (1)
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sierge
05 Июня 2023 в 14:19
Хорош капитан, на пару со своим подельником Соболевым так команду подвести. Получить две желтые сидя на скамейке это надо ухитриться... Соболев так вообще четверть чемпионата отсидел на скамейке... Надо на поле доказывать.
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