Хавбек екатеринбургского «Урала» Игорь Коновалов, который был арендован у «Рубина», возвращается в казанскую команду. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Игорь успел провести шесть матчей за нашу команду, после чего получил травму. К сожалению, восстановиться в течение сезона ему не удалось. Благодарим Игоря за работу и желаем скорейшего выздоровления и возвращения на поле!» - говорится в публикации пресс-службы екатеринбургского клуба.

По итогам сезона Российской премьер-лиги «Урал» набрал 36 баллов и финишировал на 11-й строчке в турнирной таблице.