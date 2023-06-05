В главных слухах недели вы узнаете, почему Криштиану Роналду решил продолжить выступления в Саудовской Аравии, какие деньги предлагают Лионелю Месси в «Аль-Хиляле», и где ещё может оказаться аргентинец в ближайшие дни или недели. Об этом и не только – в специальном выпуске постоянной рубрики сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду остался в Саудовской Аравии из-за Месси

В летнее трансферное окно Криштиану Роналду мог вернуться в Европу. Поговаривают, что пригласить португальца очень хотел «Ньюкасл», который впервые за долгие годы получил билет в Лигу чемпионов. Владельцем английского клуба является суверенный фонд Саудовской Аравии, что могло бы поспособствовать трансферу. Впрочем, Роналду уже объявил, что продолжит играть за «Аль-Наср». Ходят слухи, что звёздный португалец принял такое решение из-за вероятного трансфера Лионеля Месси в «Аль-Хиляль». Роналду хочет снова играть в одной лиге с Месси. Он якобы считает, что конкуренция с Лео станет для него серьёзной мотивацией, за счёт которой он мобилизует внутренние ресурсы и будет играть на куда более высоком уровне, чем в последние полгода.

Роналду управляет трансферами «Аль-Насра»

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» уже полгода. На неделе в прессе появилась информация о том, что при зимнем трансфере аравийский клуб предоставил португальцу куда более широкие полномочия, чем обычно получают футболисты. Так, Криштиану якобы может давать советы и комментарии по трансферным вопросам. Более того, утверждается, что именно за Роналду остаётся последнее слово при подписании игроков. Всё дело в том, что руководители «Аль-Насра» хотят окружить Криштиану теми футболистами, которые ему нравятся.

Месси предложили контракт на 1,2 миллиарда евро

На днях было объявлено об уходе Лионеля Месси из «ПСЖ». В обозримом будущем чемпион мира выберет себе новый клуб, благо вариантов у него хватает. Весьма вероятным называется переход Месси в «Аль-Хиляль». По слухам, саудовский клуб предложил Месси просто космический контракт – футболист может заработать 1,2 миллиарда евро за два года. Окружение Лео уже якобы дало добро, хотя сам футболист окончательного слова не сказал. Месси должен принять решение в ближайшие дни.

Месси и «Барселона»

Месси хотел бы вернуться в «Барселону» и ждёт от своего бывшего клуба чётких и конкретных сигналов. Ждать аргентинец долго не будет – он не планирует решать вопрос с будущим в августе, как это было в 2021 году. Слухи говорят о том, что возвращение Месси на «Камп Ноу» этим летом маловероятно. Причина – плохое финансовое положение каталонского клуба. «Сине-гранатовые» пока так и не согласовали с Ла Лигой финансовый план по возвращению Месси.

Месси и «Интер Майами»

Видеть Лео Месси в своих рядах также хочет «Интер Майами». По слухам, клуб МЛС направил предложение звёздному форварду ещё две недели назад. Правда, в финансовом плане оно далеко не такое привлекательное, как предложение из Саудовской Аравии. К тому же предложение «Интер Майами» сложное – оно переплетается с компаниями Apple и Adidas. В общем, далеко не факт, что Месси решит отправиться в МЛС.

Месси и АПЛ

Также слухи связывают Лионеля Месси с Премьер-лигой Англии. Поговаривают, что подписать аргентинца хочет «Челси», который рассчитывает устроить перестройку состава после беспорядочных трансферов в последних окнах. Кроме того, Месси якобы находится на радаре «Ньюкасла», готовящегося впервые за 21 год выступить на групповой стадии Лиги чемпионов. У владельцев «сорок» есть деньги, но хватит ли ресурсов и аргументов, чтобы убедить Лионеля, пока сказать сложно.

Слухи собирал Александр Тихий.