Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал, примет ли футболист участие в финальном матче Кубка России.

- Георгий примет участие в финале Кубка России?

- Без понятия, тут вопросы к главному тренеру Владимиру Федотову.

- У него будет действовать контракт на тот момент?

- Георгий продлил контракт с ЦСКА на 11 дней. Он будет все это время с командой.

- Он определился со своим будущим?

- Пока нет.

Наполним, после финала Кубка России Георгий покинет ЦСКА из-за завершения срока контракта. В финале москвичи сыграют с «Краснодаром».