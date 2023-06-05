Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал, примет ли футболист участие в финальном матче Кубка России.
- Георгий примет участие в финале Кубка России?
- Без понятия, тут вопросы к главному тренеру Владимиру Федотову.
- У него будет действовать контракт на тот момент?
- Георгий продлил контракт с ЦСКА на 11 дней. Он будет все это время с командой.
- Он определился со своим будущим?
- Пока нет.
Наполним, после финала Кубка России Георгий покинет ЦСКА из-за завершения срока контракта. В финале москвичи сыграют с «Краснодаром».
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