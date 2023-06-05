Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу ЦСКА в матче 30-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом» (4:1).

- Андрей Антанасович, на сегодняшний день у ЦСКА просто выше класс?

- «Ростов» приятно удивил по сезону, команда боролась за самые высокие места, но в моём понимании эта команда не достигнет лучшего результата. Клуб мог занять второе место, но нестабильная игра помешала этому.

- Чалов провёл, пожалуй, лучший сезон в карьере. Он - одновременно лидер и надежда команды?

- Я бы так не сказал. ЦСКА - ровная команда, Федя тоже молодец. Поздравляю его с лучшим сезоном в карьере. Если он каждый сезон будет забивать по 20 голов, как это делал Батистута, мы сможем говорить о какой-то стабильности. Остаётся пожелать Фёдору удачи. Тот же Батистута забивал в Серии А минимум по 20 голов за сезон. В то время там играли Мальдини, Райкард, ван Бастен и остальные. Это лучший нападающий, которого я видел. Если каждый сезон Фёдор будет оформлять по 20 голов, его ждёт большое будущее.

- Что сделать ЦСКА, чтобы в следующем сезоне быть выше «Зенита»?

- Я не президент футбольного клуба ЦСКА, я не знаю, что происходит внутри в команде. Для начала надо обыграть «Зенит» в чемпионате (смеётся), пока это сделать очень сложно. Давайте называть вещи своими именами. Пока у «Зенита» просто сильнее состав, это правда. Чтобы быть выше «Зенита», надо иметь более классный и сильный состав. Кроме ЦСКА составить конкуренцию «Зениту» может только «Спартак», но сегодня сложно заманить высококлассных футболистов в Россию.