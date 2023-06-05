Гранат назвал лучшего футболиста РПЛ

Экс-игрок сборной России Владимир Гранат рассказал, кого считает лучшим футболистом сезона в Премьер-лиге.

«Лучший игрок этого сезона однозначно - Малком. Потому что у него и конкурентов то особо нет. Он провел феноменальный сезон. Не зря он лучший бомбардир и лучший по системе «гол+пас», - передает слова Владимира Metartings.ru.

Малком был признан лучшим игроком и нападающим сезона на премии РПЛ. В прошлом розыгрыше Премьер-лиги бразильский нападающий провел 27 поединков, в которых записал на свой счет 23 забитых мяча и девять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.