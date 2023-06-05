Геркус оценил результат «Спартака» в РПЛ

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о работе испанского тренера Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Если в целом взять работу Абаскаля, то начали сезон хорошо, концовка похуже получилась. Для «Спартака» бронза скорее успех, чем нет. В целом неплохой сезон для «красно-белых», - передает слова функционера Legalbet.

Абаскаль занял пост главного тренера «Спартака» летом прошлого года. Под его руководством команда стала бронзовым призером Премьер-лиги. Второе место занял другой столичный клуб – ЦСКА. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит».