Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победителях номинаций на премии «Герои РПЛ».

- Вчера прошло вручение премий «Герои РПЛ» по итогам сезона. Лучшим игроком признали Малкома. Согласны с выбором, или у вас есть свой вариант?

- Понятно, что эту премию должен был брать игрок «Зенита», который стал чемпионом. А Малком стал лучшим бомбардиром клуба и всего чемпионата. Вариантов тут было не много. Он мог посоревноваться в этой номинации с Венделом, а выделить кого-то другого сложно. Например, Клаудиньо играл не так ярко.

- Кстати, Вендел мог стать лучшим полузащитником – он попал в финальную тройку, но в итоге приз достался краснодарцу Сперцяну. Почему?

- Награды распределили между клубами. Приз отдали молодому, перспективному парню, который является лидером «быков». Меня это не удивило. Не могут же питерцы забрать все призы. Но лично я отдал бы звание лучшего полузащитника все-таки Венделу.

- Лучшим вратарем выбрали Акинфеева, который опередил Сафонова и Лантратова. Как оцените такой выбор?

- Я бы выбрал Шелию. Посмотрите, как играл «Ахмат» в этом сезоне. Большая заслуга в этом именно вратаря. Странно, что он не попал даже в тройку номинантов. Если брать Сафонова, то он допускал ошибки, а Лантратов провел в «Локомотиве» неполный сезон. Пусть и хорошо там играл.

- Лучший защитник сезона – Дуглас Сантос. Среди претендентов Мойзес и Джикия. Кого бывыбрали вы?

- Я бы тоже отдал приз Сантосу. Он один из лучших защитников нашего чемпионата. Тут нет вопросов.

- Лучшим нападающим выбрали Малкома, который соперничал в этой номинации с Чаловым и Промесом.

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- Тут же важны бомбардирские качества. Если он стал лучшим игроком чемпионата, то и лучшим форвардом должен был быть. Все логично.

- Лучшим тренером признали Федотова. Он обошел Семака и Карпина. Согласны с выбором?

- Каждый из этих специалистов заслуживал приза. Семак пять раз подряд становился чемпионом. Федотов второй раз подряд взял серебро. А Карпин с такой командой занял четвертое место, что тоже очень достойно. Тут в больше степени его заслуга, что «Ростов» смог соревноваться с такими грандами, как «Зенит», ЦСКА и «Спартак». С таким составом выбирать Семака я бы не стал. А вот по совокупности двух лет Федотов – это правильный выбор. Он с разными командами стал вторым. Это не так просто.

- Не считаете, что Карпину сложнее всех работать, учитывая состав его команды и совмещение с работой в сборной России?

- Понятно, что ему сложнее. Плюс не стоит забывать и логистику, ведь «Ростову» было трудно добираться на выездные матчи. Если бы команда обыграла ЦСКА и заняла второе место, то победитель номинации поменялся бы точно.

- Как отнеслись к тому, что специальный приз «Выбор болельщиков» достался Промесу?

- У «Спартака» больше всего болельщиков. Это яркий футболист. Кто еще может с ним посоревноваться? Соболев? Дзюба провел неполный сезон в «Локомотиве». Малком и так все призы забрал. Обляков не такой яркий и медийный. Альтернативы Промесу просто не было. Тем более спартаковец забил 20 мячей в чемпионате.

- Самым медийным игроком стал Дзюба. Вы тоже считаете, что к нему приковано наибольшее внимание общественности?

- Всю весну шли разговоры только про Дзюбу. Конечно, он был самым медийным футболистом. Все следили, забьет ли он или нет, выйдет ли в основе. Каждый тур все говорили только про Артёма. Болельщики любят его. Он доказал свою состоятельность во многих клубах. У него было яркое возвращение. Плюс от него бывают резкие слова. Он привлекает к себе интерес. Сейчас у нет конкурентов в этой номинации.

Елена Григорьевская