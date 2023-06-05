Президент РПЛ: «Надеюсь, в следующем сезоне интрига будет до последнего тура»

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев высказался об интриге в следующем сезоне чемпионата страны.

«От нового сезона жду такого же яркого футбола. Я надеюсь, что будет интрига за все места до последнего тура», - передает слова руководителя ТАСС.

Напомним, что в завершившемся сезоне Премьер-лиги досрочное чемпионство оформил петербургский «Зенит». Это пятый подряд титул подопечных Сергея Семака в чемпионате России.

Серебряным призером РПЛ стал московский ЦСКА, а бронзовые награды выиграл столичный «Спартак». Из элитного дивизиона напрямую вылетели «Химки» и «Торпедо».