Ловчев рассказал, что нужно усилить «Спартаку»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, какие позиции нужно усилить «красно-белым» перед стартом следующего сезона.

«Нужен качественный центральный защитник, лучше - два, это добавит надежности. Нужен опорник - человек, который и чужую атаку встретит, и свою начнет», - написал эксперт в своих социальных сетях.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» финишировал на третьем месте, пропустив вперед ЦСКА и «Зенит». В заключительном поединке чемпионата страны подопечные Гильермо Абаскаля минимально проиграли самарским «Крыльям Советов».