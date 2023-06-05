Черчесов: «Кузяев усилит и украсит любую команду»

Бывший главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал интерес своего клуба к полузащитнику петербургского «Зенита» Далеру Кузяеву.

«Мы знаем, что Далер - хороший футболист. Он бы усилил любую команду. Не только бы усилил, но и украсил! Факта встречи пока с ним не было, но я не могу сказать, что он нам не интересен», - приводит слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги 30-летний полузащитник принял участие в 26 матчах, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и четыре результативные передачи.