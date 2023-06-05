Агент: «Этот год в «Зените» был особенный для Малкома»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы форварда петербургского «Зенита» Малкома, прокомментировал признание своего клиента лучшим игроком сезона РПЛ.

«У Малкома были и другие хорошие сезоны в России и за рубежом. Но этот год в «Зените» был особенный, поэтому его признали лучшим игроком сезона в РПЛ. Я его поздравляю», - передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Малком вместе с «Зенитом» стал чемпионом России. Бразильский нападающий сыграл 33 поединка во всех турнирах, отметившись 26 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.