Судья Карасёв: «Без еврокубков меньше мотивации не стало»

Известный российский рефери Сергей Карасёв заявил, что не потерял мотивацию после отстранения от работы в еврокубках.

«Без еврокубков и назначений на европейские матчи меньше мотивации точно не стало! Люблю свою работу, занимаюсь этим всю жизнь и планирую продолжать это делать. Любовь к судейству - вот вся моя мотивация!» - приводятся слова Карасёва на страницах «Чемпионата».

Напомним, что в августе 2021 года судейская бригада во главе с Карасёвым отработала на поединке Суперкубка УЕФА между лондонским «Челси» и испанским «Вильярреалом» (1:1, 6:5 по пенальти).