Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру нападающего «армейцев» Фёдора Чалова.

- За сезон Фёдор забил 19 голов и провёл самый результативный сезон в карьере. Он - лидер этого состава?

- В атаке точно лидер. Он, Мойзес и Роша - квалифицированные футболисты. Мойзес нравится на протяжении всего сезона, видно, что это высококлассный игрок. Если клуб сохранит его, это будет победа. Фёдор вырос ментально, обтёрся в нашем чемпионате. Забил 19, мог ещё больше. Чалов на сегодня лучший российский нападающий, играющий в РПЛ.

- Прямо лучший?

- А кто с ним может поспорить? Тюкавин и Комличенко? Наверное, сейчас нет. Чалов посильнее обоих.

- А Дзюба?

- Думаю, Чалов посильнее. Как минимум, он моложе. Дзюба идёт с рынка, а Чалов идёт на рынок.

- Сильнее Соболева?

Дзюба старый, Соболев не техничный (смеётся). Соболев - не конкурент Чалову. Это просто разный уровень.