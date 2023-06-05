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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин: «Соболев не конкурент Чалову» эксклюзив

05 Июня 2023 • 10:56 Комментировать (1)

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру нападающего «армейцев» Фёдора Чалова.

- За сезон Фёдор забил 19 голов и провёл самый результативный сезон в карьере. Он - лидер этого состава?

- В атаке точно лидер. Он, Мойзес и Роша - квалифицированные футболисты. Мойзес нравится на протяжении всего сезона, видно, что это высококлассный игрок. Если клуб сохранит его, это будет победа. Фёдор вырос ментально, обтёрся в нашем чемпионате. Забил 19, мог ещё больше. Чалов на сегодня лучший российский нападающий, играющий в РПЛ.

- Прямо лучший?

- А кто с ним может поспорить? Тюкавин и Комличенко? Наверное, сейчас нет. Чалов посильнее обоих.

- А Дзюба?

- Думаю, Чалов посильнее. Как минимум, он моложе. Дзюба идёт с рынка, а Чалов идёт на рынок.

- Сильнее Соболева?

Дзюба старый, Соболев не техничный (смеётся). Соболев - не конкурент Чалову. Это просто разный уровень.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Гришин Фёдор Чалов Александр Соболев
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Комментарии (1)
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KLINSMANN
05 Июня 2023 в 11:01
Вот бы ЧАЛОВА на ЧМ увидеть !!!
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