Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру нападающего «армейцев» Фёдора Чалова.
- За сезон Фёдор забил 19 голов и провёл самый результативный сезон в карьере. Он - лидер этого состава?
- В атаке точно лидер. Он, Мойзес и Роша - квалифицированные футболисты. Мойзес нравится на протяжении всего сезона, видно, что это высококлассный игрок. Если клуб сохранит его, это будет победа. Фёдор вырос ментально, обтёрся в нашем чемпионате. Забил 19, мог ещё больше. Чалов на сегодня лучший российский нападающий, играющий в РПЛ.
- Прямо лучший?
- А кто с ним может поспорить? Тюкавин и Комличенко? Наверное, сейчас нет. Чалов посильнее обоих.
- А Дзюба?
- Думаю, Чалов посильнее. Как минимум, он моложе. Дзюба идёт с рынка, а Чалов идёт на рынок.
- Сильнее Соболева?
Дзюба старый, Соболев не техничный (смеётся). Соболев - не конкурент Чалову. Это просто разный уровень.
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