Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление «Спартака» в минувшем сезоне Российской премьер-лиги.
- Последние туры «красно-белые» провели невыразительно. Что произошло с командой?
- Я уже как-то говорил, что Абаскаль в первой части хорошо проявил себя, но он плохо знаком с российскими реалиями. С ноября по март сложно без понимания методических основ тренировочного процесса окунуться в реалии российского спорта.
- Вы хотите сказать, что футболисты просели физически?
- Команда после перерыва потеряла нужные кондиции, потеряла скорость и направленность на ворота соперника. Клуб стал более предсказуемым и понятным, пропала качественная игра.
- Что сделать «Спартаку», чтобы стать сильнее?
- Абаскаль набрался опыта и поднаторел. Может, теперь он в полной мере окунулся в наши реалии и в силах продумать специфику тренировочных циклов. Клубу нужны качественные усиления, надо поработать в этом направлении.
По итогам сезона «Спартак» финишировал на третьем месте в РПЛ.
«На футбольном небосклоне мы эту фамилию не видели и не слышали. За его плечами какие-то места в швейцарском клубе. Если он едет сюда в 33 года совершенствоваться и учиться, то мне кажется, было бы для нашего футбола лучше, если бы «Спартак» дал шанс учиться таким как Аленичев, Тихонов, Титов»
ПИСЬМО БОЛЕЛЬЩИКОВ «ЕНИСЕЯ»
«Получив все условия для работы, тренеры Дмитрий Аленичев и Егор Титов лишь попадают в позорящие клуб пьяные скандалы.
Просим Вас, как учредителя клуба, отправить в отставку главного тренера Дмитрия Аленичева.»
Бан пользователя