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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев высказался о работе Абаскаля в «Спартаке» эксклюзив

05 Июня 2023 • 10:44 Комментировать (1)

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление «Спартака» в минувшем сезоне Российской премьер-лиги.

- Последние туры «красно-белые» провели невыразительно. Что произошло с командой?

- Я уже как-то говорил, что Абаскаль в первой части хорошо проявил себя, но он плохо знаком с российскими реалиями. С ноября по март сложно без понимания методических основ тренировочного процесса окунуться в реалии российского спорта.

- Вы хотите сказать, что футболисты просели физически?

- Команда после перерыва потеряла нужные кондиции, потеряла скорость и направленность на ворота соперника. Клуб стал более предсказуемым и понятным, пропала качественная игра.

- Что сделать «Спартаку», чтобы стать сильнее?

- Абаскаль набрался опыта и поднаторел. Может, теперь он в полной мере окунулся в наши реалии и в силах продумать специфику тренировочных циклов. Клубу нужны качественные усиления, надо поработать в этом направлении.

По итогам сезона «Спартак» финишировал на третьем месте в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Борис Игнатьев Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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05 Июня 2023 в 11:17
БОРИС ИГНАТЬЕВ экс-главный тренер сборной России
«На футбольном небосклоне мы эту фамилию не видели и не слышали. За его плечами какие-то места в швейцарском клубе. Если он едет сюда в 33 года совершенствоваться и учиться, то мне кажется, было бы для нашего футбола лучше, если бы «Спартак» дал шанс учиться таким как Аленичев, Тихонов, Титов»

ПИСЬМО БОЛЕЛЬЩИКОВ «ЕНИСЕЯ»
«Получив все условия для работы, тренеры Дмитрий Аленичев и Егор Титов лишь попадают в позорящие клуб пьяные скандалы.
Просим Вас, как учредителя клуба, отправить в отставку главного тренера Дмитрия Аленичева.»
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