Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление «Спартака» в минувшем сезоне Российской премьер-лиги.

- Последние туры «красно-белые» провели невыразительно. Что произошло с командой?

- Я уже как-то говорил, что Абаскаль в первой части хорошо проявил себя, но он плохо знаком с российскими реалиями. С ноября по март сложно без понимания методических основ тренировочного процесса окунуться в реалии российского спорта.

- Вы хотите сказать, что футболисты просели физически?

- Команда после перерыва потеряла нужные кондиции, потеряла скорость и направленность на ворота соперника. Клуб стал более предсказуемым и понятным, пропала качественная игра.

- Что сделать «Спартаку», чтобы стать сильнее?

- Абаскаль набрался опыта и поднаторел. Может, теперь он в полной мере окунулся в наши реалии и в силах продумать специфику тренировочных циклов. Клубу нужны качественные усиления, надо поработать в этом направлении.

По итогам сезона «Спартак» финишировал на третьем месте в РПЛ.