Гришин: «Карпин не пойдёт в «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Александр Гришин высказался о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «бело-голубых».

«Я думаю, что Карпин сам не пойдет. У него в «Ростове» все более-менее налажено, он с руководством на одной ноге. Смысл ему менять шило на мыло?» - приводит слова Гришина издание «РБ Спорт».

Напомним, что в концовке сезона «Динамо» отправило в отставку сербского наставника Славишу Йокановича.

По итогам сезона Российской премьер-лиги московский коллектив набрал 45 баллов и финишировал на девятой строчке в турнирной таблице.