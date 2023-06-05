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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин: «Карпин не пойдёт в «Динамо»

05 Июня 2023 • 10:40 Комментировать

Бывший футболист московского «Динамо» Александр Гришин высказался о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «бело-голубых».

«Я думаю, что Карпин сам не пойдет. У него в «Ростове» все более-менее налажено, он с руководством на одной ноге. Смысл ему менять шило на мыло?» - приводит слова Гришина издание «РБ Спорт».

Напомним, что в концовке сезона «Динамо» отправило в отставку сербского наставника Славишу Йокановича.

По итогам сезона Российской премьер-лиги московский коллектив набрал 45 баллов и финишировал на девятой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Валерий Карпин Александр Гришин
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