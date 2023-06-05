Стыковые матчи: Вернётся ли чемпионат России в Сибирь

7 и 10 июня – даты проведения стыковых матчей между командами РПЛ и Первой лиги. Если во втором по значимости дивизионе участники этих игр определились заранее, перед решающим туром, то в главной российской Лиге все точки были расставлены накануне.

Воронеж надеется на свой стадион и своих болельщиков

Возглавивший в начале мая «Факел» Вадим Евсеев уверенно настраивал своих новых подопечных на предстоящие поединки. Неслучайно в родном Воронеже коллектив выжимал стопроцентный результат. Даже в матчах жизни с «Пари НН» и «Крыльями Советов» новички РПЛ смотрелись более чем уверенно и достигали нужного для себя результата. Определяющим фактором в победах коллектива из столицы Нечерноземья (как в былые советские времена именовали миллионный Воронеж) были болельщики. До прошлого сезона казалось, что футбол в российской провинции если не умер, то по крайней мере несколько утих. События последних лет, и уж тем более после марта 2020 года, когда пандемия и вовсе отлучила любителей «живого футбола» от приятного времяпрепровождения, казалось, что вернуть интерес к футболу будет не совсем просто. Воронеж это утверждение, к большому удовлетворению масс, опроверг. Город, да что там город, вся Воронежская область, вся российская глубинка переживает и симпатизирует «Факелу». Вот только в предстоящую неделю определённая часть страны, а именно Сибирь и Дальний Восток, будет на стороне своих земляков, которые не были представлены в элите нашего футбола уже четыре года. Всего сезон продержался в верхнем списке «Енисей», не успев даже привыкнуть к свету софитов и рекламе.

«Енисей» надеется на синтетику

Ещё в прошлом сезоне коллектив из географического центра страны был близок к участию в стыковых матчах. Красноярцы под руководством Гаранина успешно прошли весеннюю часть чемпионата, и благодаря серии побед в марте-апреле были вероятными участниками стыковых игр. Неслучайно «Енисей» дошёл до полуфинала и в отличие от нынешнего «Акрона» не стал «портить» праздник футбольной России. Красноярцы уступили в полуфинале «Спартаку» на стадионе «Открытие Арена». Тем самым в день финала в Лужниках главный стадион страны, впервые после финала Мундиаля-2018, был заполнен под завязку на финале «Спартак» – «Динамо», как пела группа «Браво».

В апреле прошлого года Центральный стадион имени 50-летия комсомола, где проходили открытия зимних Спартакиад народов СССР в 1982 и 1986 годах, использовался «Енисеем» дважды, в поединках с командами из Татарстана. Если в четвертьфинале Кубка России против «Рубина», с уже шедшим «под откос» Слуцким, команда Гаранина уверенно справилась при поддержке почти пятнадцатитысячной аудитории, то 30 апреля, в игре с пытавшимся всеми правдами и неправдами удержаться в ФНЛ «КамАЗом», коллектив с почти 86-летней историей («Енисей» был основан в 1937 году) не сумел подобрать ключи к воротам челнинского клуба на кочковатом естественном газоне. А матч был перенесён на 14 часов, чтобы собрать максимальное количество зрителей и чтобы в первый из четырёх праздничных дней с отличной погодой зрители не разъехались на свои дачи. После фиаско (а как ещё расценивать итог 0:0 в игре с аутсайдером?) руководство и перенесло две майские встречи 2022 года с «Торпедо» и «Велесом» в манеж. Кстати, именно в Красноярске автозаводцы оформили переход в РПЛ. Успехи, связанные с манежем весной 2022 года не отпугнули, а напротив, перенесли все домашние поединки сезона-2022/23. Вот и придётся уже Евсееву с почти новым «Факелом» вспомнить, как воронежцы «тонули» на берегах великой русской реки 26 марта прошлого года. Тогда «Факел» под руководством Василенко безнадежно уступил 1:2.

Спартаковцы из «Родины»

В другом стыковом матче сойдутся экс-спартаковцы – Парфёнов против Юрана. Причём в коллективе первого весь тренерский штаб – что ни фамилия, то место в истории клуба Старостиных: Александр Павленко, Владимир Бесчастных, Юрий Ковтун. Московский клуб хотя и занял пятое место, но из-за отсутствия лицензии у «Алании» попал в стыки. В первой половине сезона «Родина» в большей мере боролась за место в Первой лиге, но переболела недугом, и экс-спартаковский штаб настроил своим подопечным «дух девяностых», когда в России всей не было равных «Спартаку». Нижний Новгород благодаря инфраструктуре, доставшейся после российского чемпионата мира 2018 года, конечно же, вне всяких сомнений, клуб уровня РПЛ.

Подводя итог, отметим, что «Енисей», несмотря на ничейную засуху в последних играх в чемпионате РПЛ, всё же сумеет зародить интригу и вырвет победу у себя в манеже, но вот пройти дальше вряд ли сможет. А вот Юран и К не должен прервать голевую засуху (в трёх играх кряду в конце сезона «Пари НН» не пропускал) и уж тем более потерять прописку в РПЛ.

Константин Лицин