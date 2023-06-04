Семак - худший? Кто на самом деле лучший тренер РПЛ

Сезон Российской премьер-лиги подошёл к концу. Лучшим тренером чемпионата был признан Владимир Федотов, под руководством которого ЦСКА удалось завоевать серебряные медали. Но действительно ли рулевой «армейцев» лучше всех проявил себя в завершившемся сезоне? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» составляет свой рейтинг лучших тренеров РПЛ.

Выбор лучшего тренера в том или ином турнире часто вызывает споры. Вот Хосепом Гвардиолой сейчас восхищаются многие, хотя испанец не раз говорил, что он ничего не добился бы без качественных футболистов, которых для него покупает клуб. Гвардиола часто выделяет Роберто де Дзерби, но у итальянца объективно нет шансов на трофеи с «Брайтоном». Так как сравнить тренерский уровень Гвардиолы и де Дзерби?

Переносимся в РПЛ, где Сергей Семак пять лет подряд приводит «Зенит» к чемпионству. Семак хорош, вопросов нет, ведь мало иметь хороших игроков – нужно ещё сделать из них команду и объединить вокруг общей цели. Но всё же добиваться результата куда проще, когда у тебя состав на голову выше, чем у любого из потенциальных конкурентов, не говоря уже об остальных командах чемпионата. Владимир Федотов, которого в итоге признали лучшим, имеет состав, стоимость которого вдвое ниже по сравнению с «Зенитом». Но по меркам РПЛ состав ЦСКА достаточно дорогой – многим специалистам приходится работать с куда менее качественными футболистами. Но можно ли привести всех к общему знаменателю?

Мы составили свой рейтинг тренеров РПЛ, учитывая не только результаты, но и качество состава. Для этого мы обратились к оценочным стоимостям авторитетного портала transfermarkt. Формула простая – мы разделили количество набранных очков на стоимость состава. Получившийся показатель умножили на 100, чтобы работать с целыми числами.

Итак, формула следующая: Очки/Стоимость состава*100.

При составлении рейтинга мы пренебрегли изменениями стоимости составов в зимнее трансферное окно. В рейтинг попали все тренеры, которые завершили сезон у руля клубов РПЛ, если они провели большую часть сезона. То есть Сергей Ташуев и Виктор Ганчаренко, принявшие «Ахмат» и «Урал» в первые месяцы чемпионата, получили полноценные оценки в рейтинге.

Оценка Михаила Галактионова была составлена из двух частей. Первая относятся к набранным очкам «Пари НН» в 17 стартовых турах, вторая – к набранным очкам «Локомотива» в 13 турах весной-летом.

Рейтинг тренеров сезона РПЛ

Тренер Клуб Оценка Марцел Личка Оренбург 239 Сергей Ташуев Ахмат 184 Виктор Ганчаренко Урал 172 Михаил Галактионов Пари НН / Локомотив 146 Валерий Карпин Ростов 110 Игорь Осинькин Крылья Советов 99 Владимир Федотов ЦСКА 75 Гильермо Абаскаль Спартак 60 Сергей Семак Зенит 44

Как видим, лучшим тренером Премьер-лиги в нашем рейтинге является Марцел Личка. Тренируя «Оренбург» с составом, который оценивается всего лишь в 19,25 миллиона евро, этот специалист смог обеспечить набор 46 очков и финиш на седьмом месте. Неслучайно Личку считают кандидатом на должность рулевого «Динамо».

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Вторым идёт Сергей Ташуев, чей «Ахмат» смог финишировать в топ-5. Тройку замыкает Виктор Ганчаренко, который принимал «Урал» на последнем месте, а в итоге команда досрочно гарантировала себе место в элитном дивизионе на следующий сезон.

Конечно, этот рейтинг не стоит воспринимать слишком уж серьёзно. Ведь даже если бы «Зенит» набрал 90 очков из 90, то Сергей Семак все равно был бы на последнем месте – слишком уж высока стоимость состава у питерцев. При этом называть Семака худшим тренером РПЛ после пяти чемпионов было бы глупо. Этот рейтинг скорее выделяет тренерское мастерство тех, кому удаётся добиваться результата при ограниченных ресурсах.

Дмитрий КАНДЕЛИН