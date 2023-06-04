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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак - худший? Кто на самом деле лучший тренер РПЛ

04 Июня 2023 • 23:01 Комментировать (3)

Сезон Российской премьер-лиги подошёл к концу. Лучшим тренером чемпионата был признан Владимир Федотов, под руководством которого ЦСКА удалось завоевать серебряные медали. Но действительно ли рулевой «армейцев» лучше всех проявил себя в завершившемся сезоне? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» составляет свой рейтинг лучших тренеров РПЛ.

Выбор лучшего тренера в том или ином турнире часто вызывает споры. Вот Хосепом Гвардиолой сейчас восхищаются многие, хотя испанец не раз говорил, что он ничего не добился бы без качественных футболистов, которых для него покупает клуб. Гвардиола часто выделяет Роберто де Дзерби, но у итальянца объективно нет шансов на трофеи с «Брайтоном». Так как сравнить тренерский уровень Гвардиолы и де Дзерби?

Переносимся в РПЛ, где Сергей Семак пять лет подряд приводит «Зенит» к чемпионству. Семак хорош, вопросов нет, ведь мало иметь хороших игроков – нужно ещё сделать из них команду и объединить вокруг общей цели. Но всё же добиваться результата куда проще, когда у тебя состав на голову выше, чем у любого из потенциальных конкурентов, не говоря уже об остальных командах чемпионата.  Владимир Федотов, которого в итоге признали лучшим, имеет состав, стоимость которого вдвое ниже по сравнению с «Зенитом». Но по меркам РПЛ состав ЦСКА достаточно дорогой – многим специалистам приходится работать с куда менее качественными футболистами. Но можно ли привести всех к общему знаменателю?

Мы составили свой рейтинг тренеров РПЛ, учитывая не только результаты, но и качество состава. Для этого мы обратились к оценочным стоимостям авторитетного портала transfermarkt. Формула простая – мы разделили количество набранных очков на стоимость состава. Получившийся показатель умножили на 100, чтобы работать с целыми числами.

Итак, формула следующая: Очки/Стоимость состава*100.

При составлении рейтинга мы пренебрегли изменениями стоимости составов в зимнее трансферное окно. В рейтинг попали все тренеры, которые завершили сезон у руля клубов РПЛ, если они провели большую часть сезона. То есть Сергей Ташуев и Виктор Ганчаренко, принявшие «Ахмат» и «Урал» в первые месяцы чемпионата, получили полноценные оценки в рейтинге.

Оценка Михаила Галактионова была составлена из двух частей. Первая относятся к набранным очкам «Пари НН» в 17 стартовых турах, вторая – к набранным очкам «Локомотива» в 13 турах весной-летом.

Рейтинг тренеров сезона РПЛ

 

Тренер

 

 

Клуб

 

 

Оценка

 

Марцел ЛичкаОренбург239
Сергей ТашуевАхмат184
Виктор ГанчаренкоУрал172
Михаил ГалактионовПари НН / Локомотив146
Валерий КарпинРостов110
Игорь ОсинькинКрылья Советов99
Владимир ФедотовЦСКА75
Гильермо АбаскальСпартак60
Сергей СемакЗенит44

 

Как видим, лучшим тренером Премьер-лиги в нашем рейтинге является Марцел Личка. Тренируя «Оренбург» с составом, который оценивается всего лишь в 19,25 миллиона евро, этот специалист смог обеспечить набор 46 очков и финиш на седьмом месте. Неслучайно Личку считают кандидатом на должность рулевого «Динамо».

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Вторым идёт Сергей Ташуев, чей «Ахмат» смог финишировать в топ-5. Тройку замыкает Виктор Ганчаренко, который принимал «Урал» на последнем месте, а в итоге команда досрочно гарантировала себе место в элитном дивизионе на следующий сезон.

Конечно, этот рейтинг не стоит воспринимать слишком уж серьёзно. Ведь даже если бы «Зенит» набрал 90 очков из 90, то Сергей Семак все равно был бы на последнем месте – слишком уж высока стоимость состава у питерцев. При этом называть Семака худшим тренером РПЛ после пяти чемпионов было бы глупо. Этот рейтинг скорее выделяет тренерское мастерство тех, кому удаётся добиваться результата при ограниченных ресурсах.

Дмитрий КАНДЕЛИН  

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2)
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04 Июня 2023 в 23:13
По этой системе чтобы Семаку занять первое место ему надо было набрать очков 300 что теоретически невозможно. Поэтому не формула, а бред сивой кобылы.
Андрей Трунов
04 Июня 2023 в 23:38
Это к вопросу о балансе ситуации в РПЛ. А такой анализ имеет право жить, как Бельгия - лучшая сборная в рейтинге ФИФА долгое время.
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