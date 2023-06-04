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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба - об отношениях с Карпиным: «Никакой войны, топор закрыт»

04 Июня 2023 • 22:51 Комментировать

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о встрече с главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным на премии «Герои РПЛ», которая состоялась сегодня, 4 июня, в Москве. 

«Поздоровались с Карпиным, улыбнулись, никаких претензий нет. Никакой войны, топор зарыт. Сборную не обсуждали, смысл обсуждать? Он тренер сборной, а я не игрок сборной на данный момент. Поэтому что можно обсуждать?», - заявил Дзюба журналистам.

Напомним, что после прихода Карпина на должность наставника национальной команды форвард ни разу не вызывался в сборную.

Ранее Карпин заявлял, что не будет приглашать в сборную игроков старше 30 лет. 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Артём Дзюба
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