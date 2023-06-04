Дзюба - об отношениях с Карпиным: «Никакой войны, топор закрыт»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о встрече с главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным на премии «Герои РПЛ», которая состоялась сегодня, 4 июня, в Москве.

«Поздоровались с Карпиным, улыбнулись, никаких претензий нет. Никакой войны, топор зарыт. Сборную не обсуждали, смысл обсуждать? Он тренер сборной, а я не игрок сборной на данный момент. Поэтому что можно обсуждать?», - заявил Дзюба журналистам.

Напомним, что после прихода Карпина на должность наставника национальной команды форвард ни разу не вызывался в сборную.

Ранее Карпин заявлял, что не будет приглашать в сборную игроков старше 30 лет.