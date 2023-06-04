Дзюба - о своей результативности: «Когда прекрасный цветок попадает в сад, он начинает цвести»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о своей результативности во второй части Российской премьер-лиги сезона-2022/23.

«В чем секрет высокой результативности в этом году? Все зависит от магии команды, потрясающий тренер, фантастический коллектив. Когда прекрасный цветок попадает в сад, он начинает цвести», — заявил Дзюба журналистам.

Напомним, что форвард пополнил ряды столичного клуба в зимнее трансферное окно на правах свободного агента.

За 11 проведенных игр он отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.

В конце сезона Дзюба продлил контракт до 30 июня 2024 года с опцией продления на один год.