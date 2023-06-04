Малком признан лучшим игроком РПЛ сезона-2022/23

Нападающий питерского «Зенита» Малком стал обладателем премии «Герои РПЛ» в номинации «Лучший герой РПЛ».

Форвард помог команде с берегов Невы стать чемпионом и завоевать вторую звезду.

26-летний игрок за 27 проведенных игр в Российской премьер-лиге в этом сезоне отметился 23 забитыми мячами, став лучшим бомбардиром сезона, а также девять раз результативно аассистировал партнёрам по команде.

Стоит отметить, что Малком также был признан лучшим нападающим сезона.

Напомним, что в феврале этого года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина он получил российское гражданство.