Стала известна символическая сборная РПЛ сезона-2022/23

Стала известна символическая сборная Российской премьер-лиги сезона-2022/23. В число 11 лучших футболистов попали по три представителя ЦСКА, «Спартака», а также питерского «Зенита».
Символическая сборная РПЛ сезона-2022/23:
Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА);
Защитники: Мойзес (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Дуглас Сантос («Зенит»);
Полузащитники: Вендел («Зенит»), Руслан Литвинов («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»);
Нападающие: Малком («Зенит»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Квинси Промес («Спартак»).
Напомним, что лучшим бомбардиром сезона стал Малком, который отличился 23 раза.
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