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Адамов может продолжить карьеру в «Ахмате» эксклюзив

04 Июня 2023 • 21:37 Комментировать

Защитник питерского «Зенита» Арсен Адамов может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в услугах 23-летнего футболиста заинтересован грозненский «Ахмат».

Контракт футболиста с командой с берегов Невы рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Адамов принял участие в 14 играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, и смог отметиться двумя результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее он уже уже выступал за грозненский клуб - с лета 2020 года по зиму 2021 года. Затем перебрался в «Урал».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ахмат Арсен Адамов
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