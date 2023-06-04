Защитник питерского «Зенита» Арсен Адамов может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в услугах 23-летнего футболиста заинтересован грозненский «Ахмат».

Контракт футболиста с командой с берегов Невы рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Адамов принял участие в 14 играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, и смог отметиться двумя результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее он уже уже выступал за грозненский клуб - с лета 2020 года по зиму 2021 года. Затем перебрался в «Урал».