Малком - лучший нападающий чемпионата

В российском футболе пришла пора раздачи «пряников», наград по итогам сезона, и лучшим нападающим закончившегося чемпионата признан Филипе Малком - бразильский нападающий питерского «Зенита». В минувшем сезоне он забил двадцать три гола, став, естественно, лучшим бомбардиром сезона.

Малком перебрался в питерский клуб в 2019 году - как раз тогда, когда началось безусловное доминирование питерцев, приведшее к пятому чемпионскому титулу кряду в только что закончившемся сезоне. До «Зенита» он успел поиграть - ни много ни мало - за каталонскую «Барселону», забив за нее один гол в Лиге чемпионов.