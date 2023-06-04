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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Капитан «Зенита» - лучший защитник сезона

04 Июня 2023 • 21:25 Комментировать

Бразильский защитник и капитан питерского «Зенита» Дуглас Сантос признан лучшим защитником завершившегося чемпионата России, в котором его команда в очередной раз взяла чемпионский титул - уже пятый кряду начиная с 2019 года.

Как раз тогда Дуглас и был призван под знамена «Зенита», покинув вылетевший во вторую Бундеслигу «Гамбург». В его карьере, помимо выступлений на родине, были такие клубы, как испанская «Гранада» и итальянский «Удинезе». В 2016 году провел один матч в составе бразильской сборной против Панамы, но больше в нее не привлекался.

В «Зените» выступает под третьим номером. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дуглас Сантос
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