Капитан «Зенита» - лучший защитник сезона

Бразильский защитник и капитан питерского «Зенита» Дуглас Сантос признан лучшим защитником завершившегося чемпионата России, в котором его команда в очередной раз взяла чемпионский титул - уже пятый кряду начиная с 2019 года.

Как раз тогда Дуглас и был призван под знамена «Зенита», покинув вылетевший во вторую Бундеслигу «Гамбург». В его карьере, помимо выступлений на родине, были такие клубы, как испанская «Гранада» и итальянский «Удинезе». В 2016 году провел один матч в составе бразильской сборной против Панамы, но больше в нее не привлекался.

В «Зените» выступает под третьим номером.