Сперцян признан лучшим полузащитником РПЛ сезона-2022/23

Армянский футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян стал обладателем премии «Герои РПЛ» в номинации «Полузащитник сезона».

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в 28 играх РПЛ, в которых смог отметиться десятью забитыми мячами и 12 результативными передачами партнёрам по команде, таким образом, став лучший ассистентом чемпионата.

«Краснодар» по итогам сезона расположился на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ с 48 очками в активе.

Напомним, что СМИ по ходу сезона сообщали, что Сперцян в летнее трансферное окно может перебраться в европейский чемпионат.