Акинфеев признан лучшим вратарём сезона РПЛ

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал обладателем награды «Герои РПЛ» в номинации «Вратарь сезона».

Врарать столичного клуба опередил в голосовании Матвея Сафонова из «Краснодара» и Илью Лантратова из московского «Локомотива», который первую часть сезона провел в подмосковных «Химках».

Акинфеев помог «армейцам» завоевать серебряные медали национального чемпионата.

За 29 проведенных игр в РПЛ 37-летний вратарь пропустил 27 мячей и десять раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, что контаркт Акинфеева с ЦСКА рассчитан до конца следующего сезона.