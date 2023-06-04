Акинфеев признан лучшим вратарём сезона РПЛ

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал обладателем награды «Герои РПЛ» в номинации «Вратарь сезона».
Врарать столичного клуба опередил в голосовании Матвея Сафонова из «Краснодара» и Илью Лантратова из московского «Локомотива», который первую часть сезона провел в подмосковных «Химках».
Акинфеев помог «армейцам» завоевать серебряные медали национального чемпионата.
За 29 проведенных игр в РПЛ 37-летний вратарь пропустил 27 мячей и десять раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
Напомним, что контаркт Акинфеева с ЦСКА рассчитан до конца следующего сезона.
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