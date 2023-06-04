Бузова: «У меня, кстати, большая футбольная карьера. Лучше, чем у моего бывшего мужа»

Известная российская певица Ольга Бузова высказалась о своём приходе на церемонию вручения премии «Герои РПЛ», которая сейчас проходит в Москве.

«Сегодня я встретила много друзей-футболистов. У меня, кстати, большая футбольная карьера. Лучше, чем у моего бывшего мужа», - приводит слова Бузовой Sport24.

Напомним, что Бузова и Тарасов состояли в браке с с 2012 по 2016 год.

Тарасов, который ещё не заявлял о завершении профессиональной карьеры, выступал за «Томь», московский «Локомотив» и казанский «Рубин». Последним его местом работы был «Велес», с которым он прекратил сотрудничество в октябре 2021 года.