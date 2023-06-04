Карасёв впервые высказался об эпизоде с удалением Роши

Арбитр Сергей Карасёв впервые высказался об удалении защитника ЦСКА Виллиана Роши в столичном дерби против «Спартака».

Напомним, что бразилец был удалён с поля после того, как повторил жест форварда «красно-белых» Александра Соболева. Позже ЭСК РФС принял решение об отмене красной карточки.

Рефери отметил, что не видел, что именно произошло.

«Ассистент подозвал и сказал, что был показан жест, такой же, как у Соболева. Что Роша показывал одинаковый жест с Соболевым в его сторону и сторону трибуны», - приводит слова Карасёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что КДК РФС дисквалифицировал Соболева на четыре игры.