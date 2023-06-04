Арбитр Карасёв оценил свою работу в этом сезоне

Арбитр Сергей Карасёв высказался о своей работе в сезоне-2022/23.

Рефери не стал давать себе оценки, отметив, что их должны выставлять другие люди. Однако он отметил, что руководство дало ему поработать много знаковых матчей, и все было на уровне, как отмечают специалисты.

«Раньше москвич не мог судить, условно, «Зенит» — ЦСКА, матчи с московскими клубами, много топовых матчей проходило мимо столичных судей. В последние несколько лет все изменилось и теперь есть возможность поработать на знаковых матчах», - приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

Напомним, что ЭСК РФС признал ошибочным решение Карасёва удалить Виллиана Рошу в столичном дерби между «Спартаком» и ЦСКА.