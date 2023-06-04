Футболист лондонского «Челси» Хаким Зиеш посетил церемонию вручения премии Winline Герои РПЛ. 30-летний марокканец прибыл на мероприятие вместе с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Зиеш в сезоне 2022/2023 провёл за «Челси» 24 официальных матча. В них марокканец записал на свой счёт три результативных паса на партнёров. В зимнее трансферное окно Зиеш мог перебраться в «ПСЖ», однако трансфер сорвался в самый последний момент.

Промес, напомним, забил 20 голов за «Спартак» в завершившемся чемпионате России. Он занял второе место в рейтинге бомбардиров после Малкома (23 гола).