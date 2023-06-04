Четыре игрока «Крыльев Советов» попали в символическую сборную 30-го тура РПЛ

Стала известна символическая сборная последнего последнего тура Российской премьер-лиги по версии «Матч ПРЕМЬЕР».
В число 11 лучших футболистов попали четыре представителя самарских «Крыльев Советов» и три игрока из «Оренбурга».
Символическая сборная 30-го тура РПЛ по версии «Матч ПРЕМЬЕР»:
Вратарь: Евгений Фролов («Крылья Советов», 1*);
Защитники: Гленн Бейл («Крылья Советов», 6), Виллиан Роша (ЦСКА, 6), Александр Солдатенков («Крылья Советов», 1), Наир Тикнизян («Локомотив», 5);
Полузащитники: Бенхамин Гарре («Крылья Советов», 1), Габриэль Флорентин («Оренбург», 1), Лукас Вера («Оренбург», 1), Хесус Медина (ЦСКА, 5);
Нападающие: Дмитрий Воробьёв («Оренбург», 1), Фёдор Чалов (ЦСКА, 7).
* - количество попаданий в символическую сборную в сезоне.
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