В «Локомотиве» отреагировали на информацию о массовой продаже игроков

Артем Загумённов, который работает на должности пресс-атташе «Локомотива», дал комментарий по поводу информации о готовящейся чистке состава. Сообщалось, что московский клуб готов расстаться с девятью футболистами, в том числе с Антоном Миранчуком.

«Информация о продаже или расставании с лидерами нашей команды абсолютно не соответствует действительности», - сказал Загумённов, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Матчи последнего тура чемпионата России прошли в субботу. «Локомотив» завершил сезон победой над «Торпедо» в московском дерби с результатом 3:1. Команда Михаила Галактионова заняла восьмое место в Премьер-лиге. «Железнодорожники» хорошо играли весной, но ранее провалили первую часть сезона.