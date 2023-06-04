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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Локомотиве» отреагировали на информацию о массовой продаже игроков

04 Июня 2023 • 19:17 Комментировать

Артем Загумённов, который работает на должности пресс-атташе «Локомотива», дал комментарий по поводу информации о готовящейся чистке состава. Сообщалось, что московский клуб готов расстаться с девятью футболистами, в том числе с Антоном Миранчуком.

«Информация о продаже или расставании с лидерами нашей команды абсолютно не соответствует действительности», - сказал Загумённов, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Матчи последнего тура чемпионата России прошли в субботу. «Локомотив» завершил сезон победой над «Торпедо» в московском дерби с результатом 3:1. Команда Михаила Галактионова заняла восьмое место в Премьер-лиге. «Железнодорожники» хорошо играли весной, но ранее провалили первую часть сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва трансферы футбола - лето 2023 Артём Загумённов
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